ウルフガイ　販促ポスター　平井和正

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✨値下げ交渉に積極的にお応え致します✨■サイズB2 515mm×728mm■状態について・ピン穴ありませんこちらは中古品となります。多少の汚れ、摺り傷小傷などがあります。掲載写真をご確認いただき、ご理解頂いた上でのご入札をお願い致しますm(__)m ■梱包について丸めた後、ビニール袋で外傷対策し、ポスター箱に入れ発送します。■ポスターの同梱について他に気になる品がありましたら、同梱1枚につき200円引きします。※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します!最後までご覧いただきありがとうございます！管理番号 9792アニメポスターアニメ