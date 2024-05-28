

当選品♪ 當真あみ 直筆サイン入りチェキ 水は海に向かって流れる BOG 当選品♪ 當真あみ 直筆サイン入りチェキ 水は海に向かって流れる BOG



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自力で当選した直筆サイン入りチェキ(ワイド)「當真あみさん」、「水は海に向かって流れる」です♪「BOG(BIGONEGIRLS)」にて当選♪スリーブと封筒にて届いたモノをそのままカードケースにて補強。サインをした「當真あみ」さん(ともしかしたらスタッフさん)のみ触れただけの一品です←この点に拘っています！「封筒・当選通知・チェキ」をお届け致しますが封筒には出品者への宛名シールを剥がした跡がある点を予め御了承頂ける方のみご検討ください【流通しているサインの9割は偽物である】という統計もあります。お届けする封筒・当選通知は“より本物である”目安と思って頂ければ幸いです。また、当方の出品物から新たな偽物を生ませないためにサインなどの全容を明らかにしない点もご理解頂ければ幸いですご縁を頂きました際はよろしくお願いいたします画像3と4は該当号表紙と掲載箇所の参考掲載です。雑誌はお付けしませんのでご注意ください余談ですが「水は海に向かって流れる」と書いた直後(？)に字に触れてしまって指にインクが付いてしまった→その手でチェキ向かって右上を摘まんでしまった(？)という流れが感じられる一枚です♪當真あみさんの指紋かも～♪(雑誌に掲載された画像4にもすでにその痕跡が（笑）見比べて頂くとより「本物である感」も補足してくれる！？)#當真あみ#当選品#直筆サイン入りチェキ#抽プレ#読者プレゼント#BOG#BigOneGirls