カリフォルニア Tシャツ 新品 XL 白 CUNE

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コメント、購入前に必ずプロフを最後までお読みください他にもCUNE出品中です！#先プロCUNE上記のタグからぜひご覧ください【商品名】SHORTSLEVEPRINTEDTEEMIXEDUP【状態】新品【カラー】ホワイト【サイズ】XL/バスト116肩幅54袖丈21着丈76【素材】コットン【定価】$552022年11月にカリフォルニアのロングビーチで開催されたCOMPLEXCONに出展した際に会場で販売した特別な商品です値段に納得できない方は絶対に購入しないでください