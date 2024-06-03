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カリフォルニア Tシャツ 新品 XL 白 CUNE
商品番号 Q24881036181
商品名

カリフォルニア Tシャツ 新品 XL 白 CUNE
ブランド名 キューン
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、購入前に必ずプロフを最後までお読みください他にもCUNE出品中です！#先プロCUNE上記のタグからぜひご覧ください【商品名】SHORTSLEVEPRINTEDTEEMIXEDUP【状態】新品【カラー】ホワイト【サイズ】XL/バスト116肩幅54袖丈21着丈76【素材】コットン【定価】$552022年11月にカリフォルニアのロングビーチで開催されたCOMPLEXCONに出展した際に会場で販売した特別な商品です値段に納得できない方は絶対に購入しないでください
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