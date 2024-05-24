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美品 70sヴィンテージ 英国製 シルクネクタイ ペイズリー オリーブ
商品番号 O43116951309
商品名

美品 70sヴィンテージ 英国製 シルクネクタイ ペイズリー オリーブ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-魅力的な70sヴィンテージの英国製品です。-明るめのオリーブ色が綺麗です。絵筆で描いたようなペイズリーは押出の良さがあり、またチャーミングです。春夏に向いたデザインになります。[状態]美品です。気になる汚れダメージがありません。##phot02679
http://narcologia.ru/goods/sucrose785540.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant276882.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate68677.html

美品 70sヴィンテージ 英国製 シルクネクタイ ペイズリー オリーブ
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