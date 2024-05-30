未使用級✨グッチ 長財布 ラウンドファスナー PVC インプリメ ブラック 黒

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この度はご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)「アイテムについて」GUCCIグッチ長財布ロングウォレットラウンドファスナーPVCインプリメGGインターロッキングブラック黒メンズレディースユニセックスシリアルナンバー2121102091「状態」目立った傷や汚れもなく、非常に綺麗な状態です✨購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承くださいませ※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください「特徴やサイズ」縦約10cm横約19cmマチ2.5cm札入れ2小銭入れ1カード入れ12フリーポケット1付属品✨保存袋\u0026各種説明書カード部分的なサイズを確認したい場合は是非コメントください計測致します(*´꒳`*)※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。「発送について」基本はらくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております即購入okです！よろしくお願い致します(*'▽'*)管理番号363-3202627-00023-00051