10-FEET　　絶版ツアーTシャツ

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10-FEETのツアーTシャツです。買って以来着る機会がなく、クローゼットにしまってあったので出品します。今では販売されていないグッズです。サイズはLです。#10-FEET#テンフィ#京都大作戦#テンフィ一覧#夏フェス#邦ロック#ロックフェス#バンT