エルメネジルドゼニア ネクタイ 5点セット まとめ売り クリーニング済 ゼニア

ご覧いただきありがとうございます。親戚のおじさんからいただいたネクタイです。我が家はネクタイの出番がないので了承のうえ出品します。クリーニング済ですが、一番オーソドックスな柄のネクタイ（最後の写真）にヨゴレがありました。他に目立つ傷みは見当たりませんが、見落としがあった場合にご理解ご了承いただける方に。バラ売りはいたしません。#Zegna#イタリア製#イケオジ#柄ネク#ネクタイセット#ゼニアネクタイ#ネクタイまとめ売り



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