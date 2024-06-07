美品）BARNEYSNEWYORKバーニーズニューヨーク ハンドメイド ネクタイ ...

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入のご検討をよろしくお願いいたします。メンズファッションを中心に色々と出品していますので、ぜひ一度ご覧ください。DIWANEKHAS（ダイワンイカス）BARNEYSNEWYORK別注ネクタイ【カラー】イエロー系ライトブルー系（総柄）【材質】シルク100%【サイズ】実測で長さ約146cm、大剣幅約9.7cm素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。【商品情報】バーニーズニューヨーク別注ダイワンイカス製の総柄ネクタイです。日本製、ハンドメイドです。一見ソリッドに見えますが、よく見ると多色で細かな柄が織り込まれています。程よく光沢があり高級感があります。特筆すべきダメージはなく比較的きれいな状態です。【注意事項】あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品、クレームについてもお控えください。梱包は簡易梱包を心掛けており、衣類等は出来る限り小さく畳んだ状態で梱包しますこと、ご了承願います。その他、ご不明な点がございましたら、ご質問ください。



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