新品 本物 クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 ラウンドジッパー



極艶黒 クロコダイル財布 メンズ ラウンドファスナー長財布 シャイニング【385】 極艶黒 クロコダイル財布 メンズ ラウンドファスナー長財布 シャイニング【385】



クロコダイル 多機能 長財布 メンズ ラウンドジップ 180度開くフル ... クロコダイル 多機能 長財布 メンズ ラウンドジップ 180度開くフル ...



ワニ革】長財布 財布 メンズ レディース ワニ革 本革 レ...｜HYPE ... ワニ革】長財布 財布 メンズ レディース ワニ革 本革 レ...｜HYPE ...



クロコダイル 長財布 ブラック ユニセックス 本物 ワニ革 Ba372の通販 ... クロコダイル 長財布 ブラック ユニセックス 本物 ワニ革 Ba372の通販 ...



2023年最新】クロコダイル長財布紫の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】クロコダイル長財布紫の人気アイテム - メルカリ



クロコレザー ラウンドファスナー長財布 | labiela.com クロコレザー ラウンドファスナー長財布 | labiela.com



クロコダイル 長財布 ラウンドファスナー 肚ワニ 本革一枚革 RED 赤 ... クロコダイル 長財布 ラウンドファスナー 肚ワニ 本革一枚革 RED 赤 ...



クロコダイル 長財布 メンズ 本革 ラウンドファスナー マット加工 バイ ... クロコダイル 長財布 メンズ 本革 ラウンドファスナー マット加工 バイ ...



クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブルジッパー ウォレット メンズ財布 クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブルジッパー ウォレット メンズ財布



デイズアート 長財布 メンズ 本物クロコダイルスキン 本革 ダブル ... デイズアート 長財布 メンズ 本物クロコダイルスキン 本革 ダブル ...



クロコダイル 長財布 本革 センター取り 肚ワニ ダブルファスナー RED ... クロコダイル 長財布 本革 センター取り 肚ワニ ダブルファスナー RED ...



抜群の収納力 大容量 クロコダイル ダブルジッパー メンズ財布 ダブル ... 抜群の収納力 大容量 クロコダイル ダブルジッパー メンズ財布 ダブル ...



ポロサスクロコダイル・ラウンドファスナー束入れ（長財布） – Makuake ... ポロサスクロコダイル・ラウンドファスナー束入れ（長財布） – Makuake ...



ショッキングピンクの豪華なクロコダイル財布との出会いがある 銀座 ... ショッキングピンクの豪華なクロコダイル財布との出会いがある 銀座 ...



クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブル ... クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブル ...

新品未使用 クロコダイルラウンドファスナー長財布ラウンドジップスペシャルオーダー品パティーヌ手染めクロコダイル【クロコダイル】腹皮腹ワニ、ワニ革長財布ラウンドファスナー本物保証小銭入れあり背鰭メンズ財布実物写真超人気メタリックパープルパティーヌ✨爬虫類皮革の代表的なものがクロコダイルです。その美しさ、強度、希少性から「革のダイヤモンド」と呼ばれ、古くから高級品、贅沢品として世界中の「本物」を求める人々から愛されてきました。ハイブランドに使用されているものと同じクロコダイルの腹革ですが生前の傷のためハイブランドには卸せない物を使用しているためお安くなっております。パテイーヌ(手染め)も熟練した職人が施しております。■【内装仕様】内装には牛革を使っているので、さらに高級感と清潔感を与えてくれます。また、お札入れ2ヶ所、カード8枚以上収納可、両端にレシートなどを入れるスペースがあり、収納力も人気の一つです。■【商品詳細】サイズ:縦20cm、横10cm、奥行き2.8cm仕様:お札入れ2、カード入れ8、その他2素材:クロコダイル革/高級牛革※タイのファームで養殖されたシャムワニ(クロコダイル)です。こちらの商品は新品・未使用品ですが保管上に出来た、細かい傷などがある場合がございます出品時に確認はしておりますが、見落としがある場合もありますので、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ウォレット長財布