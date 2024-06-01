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ロック　オジー・オズボーン　ロックT　ヴィンテージ　バンドT　ギルダン　オジー
商品番号 K22104650938
商品名

ロック　オジー・オズボーン　ロックT　ヴィンテージ　バンドT　ギルダン　オジー
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用になります。デビューアルバムのデザインになります。15年ほど前に購入したものになります。自宅保管していましたので、ご理解いただける方、宜しくお願い致します。カラー...ブラックネック...Uネック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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