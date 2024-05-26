【廃盤極美品】CHROME HEARTS スクエアボタンビルウォレット 財布

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商品詳細
CHROMEHEARTSスクエアボタンビルウォレットになります。写真でも分かる様に美品ですレザーはかなり肉厚でかなり重量級の個体です！ブラックヘビーウェイトレザー廃盤であり、数年前に正規店購入し、使用は数ヶ月程度になります。■付属品インボイス中古品でここまで極上品は出回っていないと思います。
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