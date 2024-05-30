レッドムーン　バックル

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商品詳細
レッドムーンのバックルです。ベルトは、レッドムーンではありません。真鍮のバックルになります。経年変化を楽しむ商品になりますので、細かい傷などありますが、画像にてご判断下さい。およそ20年前のものになります。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle932466.html
http://narcologia.ru/goods/calling2450.html
http://narcologia.ru/goods/unusable829874.html
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レッドムーン/REDMOON シルバーバックル SSB-30
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