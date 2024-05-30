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レッドムーン　バックル
商品番号 N30167048803
商品名

レッドムーン　バックル
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドムーンのバックルです。ベルトは、レッドムーンではありません。真鍮のバックルになります。経年変化を楽しむ商品になりますので、細かい傷などありますが、画像にてご判断下さい。およそ20年前のものになります。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle932466.html
http://narcologia.ru/goods/calling2450.html
http://narcologia.ru/goods/unusable829874.html

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