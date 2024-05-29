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フェアファックス　ネクタイ　新品未使用品
商品番号 O75912951104
商品名

フェアファックス　ネクタイ　新品未使用品
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネクタイブランド　フェアファックス新品未使用品タイ幅8cm長さ150cm素材ウール100%原産国　日本製ハンドメイドカラー···オレンジ柄・デザイン···チェック百貨店で購入しましたが、使用しなくなった為出品致します。☆送料込みネコポス便匿名配送☆#ネクタイ#ギフト#オレンジ#秋冬物#ウールタイ#新品未使用品他にマフラー、ネクタイ多数出品しております。出品者よりご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper239309.html
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