フェアファックス　ネクタイ　新品未使用品

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商品詳細
ネクタイブランド フェアファックス新品未使用品タイ幅8cm長さ150cm素材ウール100%原産国 日本製ハンドメイドカラー···オレンジ柄・デザイン···チェック百貨店で購入しましたが、使用しなくなった為出品致します。☆送料込みネコポス便匿名配送☆#ネクタイ#ギフト#オレンジ#秋冬物#ウールタイ#新品未使用品他にマフラー、ネクタイ多数出品しております。出品者よりご覧ください。
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