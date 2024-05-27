ポケモンカードゲーム★VSTARユニバース　UR 2枚

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ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲームハイクラスパック:VSTARユニバースオリジンディアルガVSTARUR1枚オリジンパルキアVSTARUR1枚開封後すぐにスリーブに入れましたが、素人判断・トラブル防止のため商品の状態を目立った傷や汚れなしとさせて頂きました。プレイ用としてお考え下さい。#ポケカ#VSTARユニバース#オリジン#UR#ハイクラスパック#ソード#シールド