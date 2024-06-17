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WHIMSY / MESH TEE GREY
商品番号 S25729276075
商品名

WHIMSY / MESH TEE GREY
ブランド名 ウィムジー
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・こちらは大阪のラッパー　WILYWNKAさんの愛用ブランドwhimsyのメッシュTシャツになります！今みたいに暑い季節はタンクトップやお気に入りのグラフィックTシャツの上から、もう少し涼しくなれば写真3枚目のような着方もできますし、とにかく色んな使い方ができる1着となっております！このカラーは即完売でしたので探していた方は是非！以下公式より転用・サイズ詳細着丈　70身幅　57袖丈　28.5肩幅　55・商品説明メッシュ素材を使用したTシャツ。裾にはラバータグ、肩にはジップ付きのポケットが配置されている。インナーにはシンプルにタンクトップでも良し、柄物でも良しと着こなしによって様々な表情を見せてくれる。・シルエット長めに設定された袖に広めの身幅に対して丈感は短めに設定されている為、スポーティーになりすぎない。
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