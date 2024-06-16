人気の新品 COACH コーチ リバーシブル ロゴ柄ブラック\u0026グレーベルト

人気の新品COACHコーチリバーシブルロゴ柄ブラック\u0026グレーベルトバックルはマットブラックメンズベルト幅36×長さ118新品未使用品です。バックルは2個あります。シックなマットブラック！※バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルでベルトはリバーシブルですので、バックルとの組み合わせで簡単に4通りにお使い頂けます。（写真参照）※ベルトは長い場合はカットしてお使い下さい。※箱・メンテナンスカード、穴あけパンチ有り◆その他◆・こちらの商品はアウトレット品です。※写真の角度や光によって色が変わる場合もありますのでご了承下さい。神経質な方は入札をご遠慮願います。※コメントなしの即買いオッケーです。※コメントよりも先に購入された方を優勢いたします。※値下げ交渉は致しません。売れなければ値段を下げていきますのでいい値ごろの時に購入ください。あしからずご了承ください。素材···本革カラー···ブラック



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