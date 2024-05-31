USA製 レディオヘッド Radiohead tee Tシャツ

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USA製シングルステッチのレディオヘッドのTシャツです。希少な1枚かと思います。着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のgiantボディで、袖と裾ともにシングルステッチです。1993年コピーライトあり。多少の着用感はございますが、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。画像にてご確認ください。タグgiantサイズXL(平置き採寸)着丈75cm身幅59cm袖丈22cm肩幅52cm(多少の誤差はご了承ください)しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。