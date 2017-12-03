Vivienne Westwood 折り財布 二つ折り ロゴ型押し オーブ 黒

✨アイテムVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド折り財布二つ折りブラック黒レザー本革ロゴ型押し総柄オーブシルバー金具✨サイズタテ9.5cmヨコ10.5cm厚み1.5cm平置き実寸。✨購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品✨状態コインケース内汚れ、やや型崩れがございますが目立った傷汚れ等なくまだまだお使い頂けます。中古品ですが中古品にご理解ある方には大変お得な商品となっております。✨カラーブラック黒✨素材レザー本革✨配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✨✨お値下げ承りますのでコメント宜しくお願い致します。彡フォロー割実施中‼️彡ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。804



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