【美品】NANNI ナンニ　レザーメッシュベルト　ターコイズブルー　イタリア製

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商品詳細
NANNIナンニブラウンのベルトは見かけますがターコイズブルーはとてもめずらしいと思います。高級感と重厚感がありとてもカッコいいです。タグが少し汚れていますが、それ以外は美品だと思います。バックルも綺麗です。イタリアの職人さんがハンドメイドで作られたものです。カラー...ブルー素材...本革
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