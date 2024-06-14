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【美品】NANNI ナンニ　レザーメッシュベルト　ターコイズブルー　イタリア製
商品番号 J22533482205
商品名

【美品】NANNI ナンニ　レザーメッシュベルト　ターコイズブルー　イタリア製
ブランド名 ナンニ
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NANNIナンニブラウンのベルトは見かけますがターコイズブルーはとてもめずらしいと思います。高級感と重厚感がありとてもカッコいいです。タグが少し汚れていますが、それ以外は美品だと思います。バックルも綺麗です。イタリアの職人さんがハンドメイドで作られたものです。カラー...ブルー素材...本革
http://narcologia.ru/goods/message598627.html
http://narcologia.ru/goods/revamp10122.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle381925.html

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小物 ベルト | jitusolusi.com

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