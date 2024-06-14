ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Tシャツ Mサイズ

未着用です。素人保管のため、細かい部分まで気になる方は購入をお控えください。大きさがあるので、さらに折りたたんで発送いたします。よろしくお願いいたします。サイズ/Mカラー/ブラックジョルノ・ジョバァーナブローノ・ブチャラティレオーネ・アバッキオグイード・ミスタナランチャ・ギルガパンナコッタ・フーゴウルトラジャンプ全員プレゼント



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