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【German Silver】製 ウォレットチェーン
商品番号 T33081577562
商品名

【German Silver】製 ウォレットチェーン
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

•SIZE:全長　約49cm　　　チェーン［全長］約38.5cm　　　　　　　［コマ1］約1.8cm(W)×1.1cm(H)×0.4cm(D)•SET:フック（大）×1,フック（小）×1,回転カン×1小さいフック側にオリジナルの回転カンを加えることによって、財布を取り出す際のねじれを解消してくれます。シンプルなデザインでありながら、細かいところまでこだわって、すべてのパーツが重厚感たっぷりなデザインです。長くご愛用できるデザインです。シルバーのチェーンとよく似た質感で重量感もあり、磨けば銀白色（すこし黄色みがあります）に輝き、時間が経過すると渋みがでてきます。チェーンの部分の継ぎ目を一つづつ丁寧に蝋付けし、継ぎ目が見えない仕上がりです。シルバーのチェーンとは違った味わいのある存在感があり、使い込むほどに独特の鈍い光沢のある変化が楽しめます。
http://narcologia.ru/goods/mythic183235.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic131137.html
http://narcologia.ru/goods/plaque291207.html
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