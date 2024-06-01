【German Silver】製 ウォレットチェーン



FUNNY ファニー アイアン製 ウォレットチェーン に シルバー コーティング



ブランドオリジナルアイテムを使用した、真鍮製ウォレットチェーンの ...



韓国製 シルバーウォレットチェーン



JON ウォレットチェーン 鉄素材 韓国製



広島のアメリカン輸入雑貨屋 がっしりタフな真鍮製のウォレット ...



【Sサイズ】ウォレットチェーン 付きウォレットカード【本革 チェーン40cm】【小さめ財布用】 本革 日本製-革製品のアイストッククラブ本店



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ウォレットチェーン 真鍮無垢ブラス製 ツリバリフック付き 3mm 喜平 ...



真鍮製 ウォレットチェーン スカル/ドクロ/髑髏/Brass Skull&Bones Wallet Chain Key Chain (ID wc2447r6)



真鍮製☆ウォレットチェーン☆アラベスク・スペード☆スカル大☆あずき ...



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BEAR FOOT ベアフット 真鍮製|ウォレットチェーン『BRASS WALLET CHAIN』【アメカジ・キーホルダー】IPC-OG02



バレル加工済み真鍮 ウォレットチェーン 小判型4.0mm極太 高級シャックルパーツ 真鍮無垢 日本製

•SIZE:全長 約49cm チェーン［全長］約38.5cm ［コマ1］約1.8cm(W)×1.1cm(H)×0.4cm(D)•SET:フック（大）×1,フック（小）×1,回転カン×1小さいフック側にオリジナルの回転カンを加えることによって、財布を取り出す際のねじれを解消してくれます。シンプルなデザインでありながら、細かいところまでこだわって、すべてのパーツが重厚感たっぷりなデザインです。長くご愛用できるデザインです。シルバーのチェーンとよく似た質感で重量感もあり、磨けば銀白色（すこし黄色みがあります）に輝き、時間が経過すると渋みがでてきます。チェーンの部分の継ぎ目を一つづつ丁寧に蝋付けし、継ぎ目が見えない仕上がりです。シルバーのチェーンとは違った味わいのある存在感があり、使い込むほどに独特の鈍い光沢のある変化が楽しめます。