NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン

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NIKEAIRFORCE1'07BLACKナイキエアフォースワンブラックメンズローカットスニーカーカジュアル28.5cm【ブランド】NIKE【表記サイズ】28.5cm【品番】CT2302-002【色】ブラック【新品定価】13200円【状態】全体的に少し使用感がございますが、大きな汚れなく比較的綺麗な状態です。アッパー、ミッドソール共に若干の使用感、薄汚れがございます。履き口かかと部分の生地に破れがございます。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的には、少し使用感がある程度で、問題なく着用可能な状態で、まだまだ履いて頂けます。USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※商品の状態にインソールは、含まれません。インソールの状態まで細かく気になる方は、ご購入をお控え下さいませ。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。【備考】※不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さいませ。ご質問を頂いた際、お時間を頂く事がございます。※あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のお客様都合のご返品はできかねます。