  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン
商品番号 P86128521335
商品名

NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

NIKEAIRFORCE1'07BLACKナイキエアフォースワンブラックメンズローカットスニーカーカジュアル28.5cm【ブランド】NIKE【表記サイズ】28.5cm【品番】CT2302-002【色】ブラック【新品定価】13200円【状態】全体的に少し使用感がございますが、大きな汚れなく比較的綺麗な状態です。アッパー、ミッドソール共に若干の使用感、薄汚れがございます。履き口かかと部分の生地に破れがございます。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的には、少し使用感がある程度で、問題なく着用可能な状態で、まだまだ履いて頂けます。USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※商品の状態にインソールは、含まれません。インソールの状態まで細かく気になる方は、ご購入をお控え下さいませ。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。【備考】※不明点がございましたらお気軽にお申し付け下さいませ。ご質問を頂いた際、お時間を頂く事がございます。※あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のお客様都合のご返品はできかねます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador862906.html
http://narcologia.ru/goods/influenza584093.html
http://narcologia.ru/goods/unusable153274.html NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK/WHITE-BLACK 23FA-I
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE公式】ナイキ エア フォース 1 '07 メンズシューズ.オンライン ...
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンナイキ エア フォース 1 '07 メンズシューズ
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン＜NIKE＞AIR FORCE 1 ’07 エアフォースワン スニーカー
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE公式】ナイキ エア フォース 1 '07 メンズシューズ.オンライン ...
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE AIR FORCE 1 '07
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE公式】ナイキ エア フォース 1 '07 フレッシュ メンズシューズ ...
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンバッシュの王様「ナイキ エア フォース 1」は大人になっても履ける ...
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン日本未発売 NIKE AIR FORCE 1 '07 PRM 40th Anniversary
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 BLACK/SAIL-BLACK-ANTHRACITE 23SP-I
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン販売店舗まとめ】10/16発売 Nike Air Force 1 Low '07
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンNIKE AIR FORCE 1 MID '07 BLACK/BLACK 23FA-I
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンナイキ エア フォース 1 '07 メンズシューズ
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン国内11月25日発売予定】ピースマイナスワン × ナイキ エアフォース 1 ...
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワンナイキ エア フォース 1 '07 NIKE AIR FORCE 1 '07
NIKE AIR FORCE 1 '07 BLACK ナイキ エア フォースワン

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru