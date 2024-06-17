サスクワァッチファブリックス　ブラック　Tシャツ　SasquatchFabrix

人気サスクワァッチファブリックスのTシャツです！ブラックにホワイトのロゴがおしゃれで使いやすいです！Sasquatchfabrix.サスクワァッチファブリックスファッションとは時代の民度を強く反映させたものであり、そうあるべきものだと考えます。常に前衛的でなければならないものであります。私たちなりの「ファッション」を表現するために、その時代に対して、強度のあるテーマを設定し、クラシカルの肯定と否定を繰り返しながら前衛的で「遊び心」のある洋服づくりをしています。新しい時代のリアリティを追究し、固有の地域に住む者、この時代に生きた者にしか作れない民族性のある物作りも私たちにとって重要なテーマのひとつになっています。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネックサイズ身幅49cm、着丈66cm



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