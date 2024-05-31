DIESEL 100% cow leather ITALY製 85cm 未使用

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【サイズcm】全長…ベルト部97.5幅…4厚み…2.5バックル縦…6.8バックル横…9使用感はありません。穴がおNEWです。ウエスト75cmの私で一番近い穴位です。穴間2.5cm最大ウエスト85cmお値下げは不可とさせて頂きますm(__)mゆうパケットポストにて小さくまとめて発送致します。素材...本革カラー...ダークブラウン