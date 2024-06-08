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BALENCIAGA BB ロゴ　オーバーサイズ　Tシャツ　カットソー　白M
商品番号 A12987703865
商品名

BALENCIAGA BB ロゴ　オーバーサイズ　Tシャツ　カットソー　白M
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐新品、未使用品❣️⭐人気商品の為、早い者勝ちです❣️⭐匿名発送なので安心❣️⭐即購入OK❣️S：肩幅57cm着丈74cm身幅54cm袖丈24cmM：肩幅59cm着丈76cm身幅56cm袖丈25cmL：肩幅67cm着丈78cm身幅61cm袖丈26cm【注意事項】※このハンドバッグは友人が海外から持ち帰ってきた贈り物です。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。閲覧ありがとうございます。
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