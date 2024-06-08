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vintage キースヘリング　Hanes 80s　アートT シャツ
商品番号 F40203323186
商品名

vintage キースヘリング　Hanes 80s　アートT シャツ
ブランド名 キースヘリング
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vintageキースヘリングです長期保管の為たたみじわが付いていますが状態とても良いですキースヘリングお好きな方どうぞ他にもvintageキースヘリング出品中質問どうぞ素人採寸の為誤差はご了承下さいませ肩幅57身幅57着丈77vintage品は新品ではございませんvintageシャツは古着なのでご理解頂きご購入をお願いいたします
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