vintage キースヘリング　Hanes 80s　アートT シャツ

vintageキースヘリングです長期保管の為たたみじわが付いていますが状態とても良いですキースヘリングお好きな方どうぞ他にもvintageキースヘリング出品中質問どうぞ素人採寸の為誤差はご了承下さいませ肩幅57身幅57着丈77vintage品は新品ではございませんvintageシャツは古着なのでご理解頂きご購入をお願いいたします



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