Supreme Splatter Camp Cap □Ⅵ

#Aprilroofs←全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★購入時のコメント不要★★SupremeSplatterCampCapシュプリームスプラッターキャンプキャップこのモデルは内タグが付けられていなかったころのものになります。この年代のモデルの特徴としては、スベリ(ビン皮)やストラップがボディのカラーと同系色でまとめられているところです。この統一感はこの年代のモデルにしか出せません。シュプリームのヴィンテージキャップがお好きな方、このデザイン、カラーを気に入っていただけた方にお買い上げいただければと思います。ツバは元々曲がっており、トレイルキャップにも似た雰囲気があります。カラー：Olive/オリーブシーズン：2002～2007(正確な年代は不明)生産国：アメリカ生産から20年近く経過しているので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しています。



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