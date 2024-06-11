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ネクタイ
商品番号 K47245393388
商品名

ネクタイ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MadeinItalyのネクタイです柄がハッキリしてるので仕事のスーツに合わせるのも良し、私服で綺麗めカジュアルな服装に合わせるのも良いと思いますこのアイテムを足すと日常のファッションが楽しくなると思います
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