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HERMES エルメス ネクタイ
商品番号 O99983460635
商品名

HERMES エルメス ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆エルメスのネクタイです。春のスタートにお洒落なネクタイはいかがでしょうか☆色はグレー系☆状態は数回使用しましたがクリーニング済みで綺麗な方だと思います。断捨離の為どなたか気に入って下さると幸いです。その他多数出品中です。カラー···グレー柄・デザイン···その他
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