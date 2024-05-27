HERMES エルメス ネクタイ

☆エルメスのネクタイです。春のスタートにお洒落なネクタイはいかがでしょうか☆色はグレー系☆状態は数回使用しましたがクリーニング済みで綺麗な方だと思います。断捨離の為どなたか気に入って下さると幸いです。その他多数出品中です。カラー···グレー柄・デザイン···その他



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