HERMES エルメス ネクタイ

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商品詳細
☆エルメスのネクタイです。春のスタートにお洒落なネクタイはいかがでしょうか☆色はグレー系☆状態は数回使用しましたがクリーニング済みで綺麗な方だと思います。断捨離の為どなたか気に入って下さると幸いです。その他多数出品中です。カラー···グレー柄・デザイン···その他
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http://narcologia.ru/goods/recuperation274121.html
http://narcologia.ru/goods/stair918600.html
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