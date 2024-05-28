重ね着でも！激レアnishimoto is the mouth ニシモト doo



2023年最新】COMMONBASEの人気アイテム - メルカリ



NISHIMOTO IS THE MOUTH (ニシモト イズ ザ マウス)



NISHIMOTO IS THE MOUTHとdooooがコラボ。限定Tシャツが発売へ | GQ JAPAN



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ギャラリー：NISHIMOTO IS THE MOUTHとdooooがコラボ。限定Tシャツが ...



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THE NEW ORDER NISHIMOTO IS THE MOUTH HOODIE BLACK 21SP-I



NISHIMOTO IS THE MOUTH × #FR2

おーっととっ夏だぜ！は終わりましたが重ね着でも！ハッキリ言って激レア！再販ないですよー！！数量限定ですので！！COMMONBASEで購入。新品未使用です。サイズ→XLカラーWhiteバックプリントなしなのでとてもシンプル！人肉アイテム展、オンラインで数量限定販売された超限定Tシャツです。オンラインで即完売したアイテムです。supremevisvimwtapsアンダーカバーnishimotoisthemouth人肉アーティストdoooo氏とのコラボTシャツです。通常ラインとは異なり流通も少ないモデル！！！カラー:ホワイト！プリントはフロントのみでバックは無地です。他の方と被りたくない方いかがですか？気軽にコメントお寄せください。よろしくお願いいたします。8.3オンスの肉厚なオリジナルコットン生地を使用したTシャツ。フロントにプリント。COMMONBASEoriginalbody.品番：NIMDO-01素材：綿100%着丈｜Length：XL80肩幅｜Shoulder：XL62身幅｜Chest：XL64袖丈｜Sleeve：XL24