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重ね着でも！激レアnishimoto is the mouth ニシモト doo
商品番号 X86791051395
商品名

重ね着でも！激レアnishimoto is the mouth ニシモト doo
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おーっととっ夏だぜ！は終わりましたが重ね着でも！ハッキリ言って激レア！再販ないですよー！！数量限定ですので！！COMMONBASEで購入。新品未使用です。サイズ→XLカラーWhiteバックプリントなしなのでとてもシンプル！人肉アイテム展、オンラインで数量限定販売された超限定Tシャツです。オンラインで即完売したアイテムです。supremevisvimwtapsアンダーカバーnishimotoisthemouth人肉アーティストdoooo氏とのコラボTシャツです。通常ラインとは異なり流通も少ないモデル！！！カラー:ホワイト！プリントはフロントのみでバックは無地です。他の方と被りたくない方いかがですか？気軽にコメントお寄せください。よろしくお願いいたします。8.3オンスの肉厚なオリジナルコットン生地を使用したTシャツ。フロントにプリント。COMMONBASEoriginalbody.品番：NIMDO-01素材：綿100%着丈｜Length：XL80肩幅｜Shoulder：XL62身幅｜Chest：XL64袖丈｜Sleeve：XL24
http://narcologia.ru/goods/forthcoming854692.html
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