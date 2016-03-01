ジョルジオアルマーニ　無地　ネイビー　ネクタイ

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ジョルジオアルマーニ ネイビー ドット柄 シャドーストライプ ネクタイ

柄・デザイン···無地カラー···ブルー☆ブランドジョルジオアルマーニ☆カラーネイビー☆デザイン無地☆素材シルク100%☆サイズ剣先：10.0cm（素人計測）☆状態中古品のため、使用感がありますが、まだまだお使い頂けます。☆付属品箱等の付属品はございません。ネクタイのみとなります。✅自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。✅全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。✅必ず画像を見てご判断下さいますようお願い致します。✅発送時の織りじわがつくかもしれませんが、ご了承願います。