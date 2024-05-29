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NIKE ナイキ インターナショナリスト スウェット カーキ レア 28センチ
商品番号 Y78677231597
商品名

NIKE ナイキ インターナショナリスト スウェット カーキ レア 28センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,016 円
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商品詳細

NIKEモデル/シリーズ···INTERNATIONARISTメインカラー···カーキモデル/商品名···Lowサイズ/US10(28センチ)NIKEで8年ほど前に手に入れました。スウェット素材で出来ており、履き心地は抜群です。ほとんど売っているのを見たことがないモデルです。大事にメンテナンスしながら履いたため、かなり綺麗な状態です。詳細は写真を見てご判断ください。10回以上は確実に履いており、左かかと部分に履きぐせが出来ておりますが、問題無く履くことが出来ます。
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