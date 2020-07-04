★未使用級→超希少★　Louis Vuitton × Supreme 財布

☆未使用に近い☆→こちらの二折財布は超希少品✩撮影時の部屋の光によりお財布の一部が白く写っている部分が何箇所かありますが、実物は赤で問題ありません。■商品詳細ブランド名：LOUISVUITTONルイヴィトン商品名:エピポルトフォイユスレンダーM67717サイズ：W11.5cm×H8.5cm※若干の誤差はお許しください※付属品：写真に写っている全て 箱、保護袋、説明書、商品コードシール生産国：フランス素材：レザーカラー：レッドシリアルナンバー(製造番号有)：CT1187（札入れ）◎滅多に出回らない超希少モデルを定価よりも格安で購入するチャンス■商品状態は未使用級※未使用に近いと記載のありますが、新品ではなく多少は使用している中古品であることをご理解くださいませ。■表示価格にてお買い求めください。 （この種類のお財布の形は超希少品の為→お値引 き交渉を不可とさせて頂きます。）■配送：ヤマトにて■ブランド正規品保障出品中のこちらの商品につきましては正規品(本物）でございます。万一標記の物と異なる贋物（偽物）でしたら、受領確認返信前にメッセージをください。（私の評価をご確認して頂けたら幸いです。）商品代金をご返金させて頂きますので、ご安心してお買い求め下さい。（有名なお店でも正規品と言われました。）■中古品という事をご理解の上■画像は全てを網羅し掲載する事は難しく画像に写っていない部分もあるとは思います。その際も、ご質問ください。■商品は画像での最終判断になります。■画像に関して全てを掲載するのは困難です。掲載していない部分など気になる方はご質問ください。■お使いのパソコン、モニターによっては色合いが違う場合もございます。ご了承ください。■商品状態は出来る限り詳しくお伝えしておりますが、御購入前にご質問下さい。■包装に関しては、他社の袋、段ボールを再利用しております。あらかじめご了承くださいませ。#シュプリーム#ルイビィトン #コラボ#ルイ・ヴィトンカラー...レッド



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