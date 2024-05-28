聖飢魔II デーモン小暮 tシャツ M 新品未使用 バンt ヴィンテージ

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◆説明御覧いただきありがとうございます。プロフィール御一読いただけますと幸いです。値下げ希望されるのであれば希望価格提示をお願いします。◆アイテム詳細デッドストックのデーモン小暮tシャツ一度検品のため開封しましたが、未着用の新品です。袋は破れたので今はついていません。◆サイズ着丈:肩幅:身幅:袖丈:◆状態新品未使用◆カラー黒◆仕様◆素材コットン100