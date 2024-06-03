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- 【バラ売り可】LiSA ライブグッズ〜ASiA TOUR 2018〜［core］
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商品詳細
LiSALiVEisSmileAlways〜ASiATOUR2018〜[core]のライブグッズです！2枚目・左 Tシャツ 〜coreフォトVer.〜 Mサイズ ライブで1回使用です。・右 BiGTシャツ 〜coreVer.〜 Mサイズ 新品未使用です。3枚目 ・左 僕たちの\"core\"ペンライト ライブで1回使用・右 LiSAッ子ブレス〜coreVer.〜 ライブで1回使用 4枚目 ・マフラータオル〜coreVer.〜 ライブで1回使用です。5枚目 ・LiSAガチャ アクリルバッジ「エロいと思ったキミが エロいんだぞっVer.」1個 ビッグクリップ 3個 しおり 3個 ふせん 1個※LiSAガチャのみ売れ残りを避けるため バラ売り不可になります。 大変申し訳ございません。単品Tシャツ 1,500円 ビッグTシャツ 2,500円 ペンライト 2,000円 ブレス 300円 マフラータオル 800円ガチャ 1,000円 その他はバラ売り可能ですのでいつでもコメント待っております！！#LiSA#ライブグッズ
http://narcologia.ru/goods/mythic775335.html
http://narcologia.ru/goods/diamond890258.html
http://narcologia.ru/goods/passionate581113.html
11月以降先行販売時間掲載：LiVE is Smile Always～ASiA TOUR 2018 ...
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5/15（水）リリース「LiVE is Smile Always ～ASiA TOUR 2018～[eN + ...
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