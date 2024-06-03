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【バラ売り可】LiSA ライブグッズ〜ASiA TOUR 2018〜［core］
商品番号 T17447505686
商品名

【バラ売り可】LiSA ライブグッズ〜ASiA TOUR 2018〜［core］
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LiSALiVEisSmileAlways〜ASiATOUR2018〜[core]のライブグッズです！2枚目・左　Tシャツ　〜coreフォトVer.〜　Mサイズ　　　　　　　　　　　　　　　ライブで1回使用です。・右　BiGTシャツ　〜coreVer.〜　Mサイズ　　　　　　　　　　　　　新品未使用です。3枚目　・左　僕たちの\"core\"ペンライト　ライブで1回使用・右　LiSAッ子ブレス〜coreVer.〜　ライブで1回使用　4枚目　・マフラータオル〜coreVer.〜　ライブで1回使用です。5枚目　・LiSAガチャ　アクリルバッジ「エロいと思ったキミが　　　　　　　　　　　　　　　エロいんだぞっVer.」1個　　　　　　　ビッグクリップ　3個　　　　　　　しおり　　　　　3個　　　　　　　ふせん　　　　　1個※LiSAガチャのみ売れ残りを避けるため　バラ売り不可になります。　大変申し訳ございません。単品Tシャツ　　　　1,500円　　　　　ビッグTシャツ　2,500円　　ペンライト　　　2,000円　　　ブレス　　　　　　300円　　　　　マフラータオル　　800円ガチャ　　　　　1,000円　　　　　その他はバラ売り可能ですのでいつでもコメント待っております！！#LiSA#ライブグッズ
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