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プラダ　PRADA 半袖　Tシャツ
商品番号 P48788813906
商品名

プラダ　PRADA 半袖　Tシャツ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,519 円
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商品詳細

サイズ：Sカラー：ネイビー参考サイズ(手計測)着丈65㎝身幅45㎝肩幅42㎝袖丈20㎝ご留意事項：首周りがタイトなため着用する際にやや苦しく感じるかもしれません。・綿素材で夏に涼しく着られると思います！・左サイドにPRADAの文字がさりげなく入っておりお洒落なモデルになっています！購入時の金額¥50,000
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