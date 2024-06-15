⭐️美品 Givenchy 星条旗 Tシャツ

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迅速発送...基本的に即日か次の日には発送いたします。夜から朝早めの時間帯に購入されると発送がスムーズです。ジバンシーハイブランド人気 流行 オミ おみ 臣くん希少 レア ジャストサイズオールシーズン 12S7242651色 ブラックサイズ L肩幅 48cm背丈 64cm身幅 49cm袖丈 20.5cm大手リサイクルショップ購入品社内にて鑑定済みのお品です。2012年製三代目JsoulBrothersの登坂広臣着用モデルヴィンテージ感が出ていてとても格好良いです。裏側左袖ミシンほつれがありましたので縫い直し済みです。最後の画像でご確認お願いいたします。