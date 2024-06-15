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⭐️美品 Givenchy 星条旗 Tシャツ
商品番号 V85205174672
商品名

⭐️美品 Givenchy 星条旗 Tシャツ
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

迅速発送...基本的に即日か次の日には発送いたします。夜から朝早めの時間帯に購入されると発送がスムーズです。ジバンシーハイブランド人気　流行　オミ　おみ　臣くん希少　レア　ジャストサイズオールシーズン　12S7242651色　ブラックサイズ　L肩幅　48cm背丈　64cm身幅　49cm袖丈　20.5cm大手リサイクルショップ購入品社内にて鑑定済みのお品です。2012年製三代目JsoulBrothersの登坂広臣着用モデルヴィンテージ感が出ていてとても格好良いです。裏側左袖ミシンほつれがありましたので縫い直し済みです。最後の画像でご確認お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/unusable348674.html
http://narcologia.ru/goods/update890095.html
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