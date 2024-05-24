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ALZUNI ウォレットホルダー　ロングウォレット　セット
商品番号 C53124153193
商品名

ALZUNI ウォレットホルダー　ロングウォレット　セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 11,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルズニの長財布と財布ホルダーのセットです。財布は長財布の二つ折りでインディアンコンチョのフラワーです。ホルダーは特大インディアンコンチョアポロベルト部分にブラス製のスカルコンチョに革紐でターコイズやホワイトハーツ　シルバービーズが付いてます。　ベルトがプラスなのでコンチョもブラスに合わせてます。財布とホルダーで約50000円位コンチョ3点と革紐で約48000円位です。中古商品になりますので写真確認と気になる事はコメントお願いします。検索ワード！ウォレットハンガー　カスタム　バイク乗り　アメリカンバイク　ハーレー　バイカーズウォレットシルバー925シルバー950アメカジ革製品　アメカジ　バイカー　ファニー　レッドムーン革製品　本革　カービング　アリゾナフリーダム　SARDサードKC,s、SAAD、天神ワークス、ビーズ屋公ちゃん、フラッドヘッドFUNNY（ファニー）ALZUNI（アルズニ）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジカラー···ブラウン系　ベージュ系財布形···長財布素材···本革
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