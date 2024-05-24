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【美品】HERMES ネクタイ 総柄 ネイビー シルク100% フランス製
商品番号 H47544239000
商品名

【美品】HERMES ネクタイ 総柄 ネイビー シルク100% フランス製
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日発送ラッピングも承れます୨୧HERMES/エルメスのネクタイです。ネイビーに民族柄のレアなお品です。黄色がアクセントになり、どんなスーツにも、また通年合わせていただきやすいかと思います。シルク100%で柔らかい手触りです。多少使用感はありますが汚れやシミ無く美品なので、まだまだお使いいただけます。中古品を御理解いただける方のご購入をお待ちしております。■ブランドHERMES/エルメス■カラーネイビー紺■サイズ大剣幅約8cm■素材シルク100%■購入先ブランド古物市場(古物商神奈川県公安委員会許可）真贋済みなので安心してお求めください。■付属品無し丁寧に梱包してお届けします。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。他のメンズアイテムはこちら#メンズみールーム他のネクタイはこちら#ネクタイみールーム他のインポートブランドはこちら#みールームブランド#エルメスネクタイ#ネクタイプレゼント
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