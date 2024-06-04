60s USA ヴィンテージ ミリタリー og ユーティリティ cap

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\u003e\u003e\u003eサイズ\u003c\u003c\u003c表記→71/4小さめ一応、メンズレディース共にお使いいただけるユニセックスです。\u003e\u003e\u003e状態\u003c\u003c\u003c古着らしさ。使用感・汚れ・ダメージ。ヴィンテージであること、年代を考慮しても状態は良い方かと思います。\u003e\u003e\u003e説明\u003c\u003c\u003c希少。激レア。〜60年代頃のUSAヴィンテージミリタリーusarmy無地グリーン緑OGユーティリティベースボールキャップになります。\u003e\u003e\u003e紹介\u003c\u003c\u003c長年集めた#古着#ユーズド#USEDの#一点物#希少#レアな#コレクションを放出中です。#キレイ目#ラギット#トラッドな大人の#ビンテージ#カジュアルから#トレンドの#オーバーサイズ#ビックシルエットや#人気ブランド#ワイズ#ギャルソン#チャンピオン#リー#リーバイスや#スポーツMIX#スポーツ#ワーク#ユーロミリタリー#ミリタリー#アメカジや#ラルフローレン#ロンハーマン#RHCなど#インポート#ストリート#DC#モード#ストリート系#スケーター#アウトドアもございます。#メンズ#レディース共に使用いただける#ユニセックスです。年代は#60s#70s#80s#90sの#madeinUSA#USA製#アメリカ製#ユーロ#ヨーロッパ古着#レギュラー#アメリカ古着#US古着から#20s#30s#40s#50sの#レトロ#ヴィンテージ#vintageもございます。#古着男子#古着女子#お洒落#古着屋さんの好まれる#菅田将暉さん#奇抜#総柄#個性派も取り揃えております。\u003e\u003e\u003e注意点\u003c\u003c\u003c※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください。