LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ サンチュールキャレ ベルト

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンダミエサンチュールキャレベルトM6802■カラー・ブラウン系■サイズ 幅 2.8cmウエスト 95-116.5cm全長 127.5cm■状態・穴が増やされています。傷など一般的な使用感はございますが、問題なくご使用頂けます。■付属・商品のみ■備考・リサイクルショップ(AACD加盟店)購入
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