ヴィトン ロゴマニア マフラー 茶色

カラー...ブラウン素材...ウール柄・デザイン...プリント（ロゴなど）LOUISVUITTONヴィトンマフラーロゴマニアカラー茶色こちらのサイトで譲り受け、ワンシーズン数回使用しました。購入したときから、1ヵ所裏側の部分かほつれています。巻いているときは気になりません。(個人差あり)写真４枚目を参考にしてください。カメラの光の入り具合で写真１枚目が色むらに見えるかと思いますが、色むらや色落ちではありめせん。写真２枚目が実物に近いお色になります。毛玉も多少ありますが、まだまだ使って頂ける商品かと思います。男女問わずお使い頂けると思います。前回出品者、今回と2度人の手に渡っていますので、お安くお値段設定させて頂いています。気になる方は購入お控え下さい。付属品無し即購入可能



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