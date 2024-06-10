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- ☆Topps Jリーグ 30th ガンバ大阪 ネタラヴィ 直筆サインカード☆
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商品詳細
商品は画像のToppsJ-League30thAnniversarySpecialTradingCardJリーグ30周年企画特別カード3000ボックス限定ガンバ大阪ネタ・ラヴィNETALAVI選手 直筆サインカード 1枚です。開封入手後に画像のマグネットローダーに保存しているので、状態は良好です。ただし、初期傷や商品状態に過度に神経質な方のご入札はお控えください。発送の際は、プチプチなどで丁寧に梱包の上、宅急便コンパクトにて発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー#ガンバ大阪#ネタラヴィ#ネタ・ラヴィ#イスラエル#イスラエル代表
http://narcologia.ru/goods/Stanford131873.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly967284.html
http://narcologia.ru/goods/plaque884907.html
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