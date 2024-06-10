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☆Topps Jリーグ 30th ガンバ大阪 ネタラヴィ 直筆サインカード☆
商品番号 E42375916237
商品名

☆Topps Jリーグ 30th ガンバ大阪 ネタラヴィ 直筆サインカード☆
ブランド名 トップス
特別価格 税込 8,121 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品は画像のToppsJ-League30thAnniversarySpecialTradingCardJリーグ30周年企画特別カード3000ボックス限定ガンバ大阪ネタ・ラヴィNETALAVI選手　直筆サインカード　1枚です。開封入手後に画像のマグネットローダーに保存しているので、状態は良好です。ただし、初期傷や商品状態に過度に神経質な方のご入札はお控えください。発送の際は、プチプチなどで丁寧に梱包の上、宅急便コンパクトにて発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー#ガンバ大阪#ネタラヴィ#ネタ・ラヴィ#イスラエル#イスラエル代表
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