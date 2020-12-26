☆新品☆ESSENTIALS x New Eraエッセンシャルズ　キャップ　帽子

新品未使用！！サイズ73/8頭周り58.7（M）発送はコンパクトに折りたたみ発送させて頂きますので宜しくお願い致します！即購入可です。よろしくお願い致します。OGESSENTIALS/エフオージーエッセンシャルズデザイナー：JerryLorenzo(ジェリーロレンゾ)JerryLorenzo（ジェリー・ロレンゾ）が手掛けるFearofGod(フィアオブゴッド)と、アメリカのカリフォルニアを拠点とするセレクトショップPacsun(パクサン)によるディフュージョンライン。ユースフルかつ、本ラインのFearOfGodの様なハイセンスで洗練されたデザイン、シルエットが特徴的な世界的に注目度が高いブランドです。FEAROFGODはLA発のファッションブランド。デザイナーはJerryLorenzo。ブランド創立から瞬く間に人気を博し、ファッションシーン、ストリートシーンにおいて、絶大な人気と影響力を誇り、現在も入手困難な状況が続く話題のブランド。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り入れており、レイヤードスタイルが人気です。



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