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- バイオリンあごあてバーバー型黒檀（インドエボニー) 金具色：金、銀選べます
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商品詳細
バイオリンあごあてバーバー型材質:黒檀（インド産エボニー）最も硬い材料のため、クリアな音質を得ることができ、響きをフォーカスする効果があると言われています。突起部が滑らかで、中央部厚み約22ミリもあり、ホルド性がよく、長期間の練習に疲れにくい金具色は金色めきと銀色めき2種類あります。購入時コメントください。種類...バイオリン
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