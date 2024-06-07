【新品】LÝFT × COR コラボTシャツ L size CRONOS

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◾️新品未使用タグ付き◾️完売品※多少の値下げはコメントにて受付けます！※LYFT×CORコラボの人気Tシャツです。ネット販売開始後、即売切れしたベージュTシャツです。◾️即購入可能です。◾️即日発送致します。◾️概要LÝFT×CORコラボレーションにあたり特別にデザインされたグラフィックを背面に大胆にプリントしたTシャツ。フロント胸元にLÝFT×CORのロゴがプリントされています。厚手で肌触りのいいヴィンテージ加工生地を使用しています。通常のTシャツよりワンサイズ大きくデザインされた、LÝFTの定番シルエットビッグTシャツとなります。ーオリジナルグラフィックービッグTシャツーコットン100%ーModeliswearingsize:172cm(5.6ft)\"Lsize\"#lyft#エドワード加藤#新製品#未使用#正規品#KEITHNET#メトロンブログ#オウズセレクション#カネキン#アパレル#フィジーク#フィットネス#YouTuber#トレーニングウェア#kanekin#kanekinfitness#COR#クロノス#CRONOS#プロテイン#マイプロテイン#フィットネス#メンズ#xeno#veatm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュ袖丈···半袖