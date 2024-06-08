ルイヴィトン タイガ ポルトビエ6 カルトクレディ アルドワーズ 財布 ...

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LOUISVUITTONタイガポルトビエ・6カルトクレディアルドワーズ二つ折り財布 ブラック ◯クレジットカードなど大量に収納出来る人気のコンパクトウォレット。カラーも1番人気のアルドワーズ ブラック系。型番M30482製造madeinFranceフランス製シリアル:MI0059◾️付属品 無し◾️サイズ横11.5cm×縦9cm×幅1cm※約◾️収納札入れ：2箇所カード入れ：6箇所◾️素材タイガラインレザーコメント途中でも購入者様が優先されます。大幅なお値引きにご対応出来ず申し訳ございません。ご了承ください。一般的な中古品です。細かなスレや傷、若干カドのシワなどございますが使用には問題ございません。内側ベタ付き剥がれ有りません♪◾️もちろんルイヴィトンでメンテナンスのご相談も可能ですので安心してご購入頂けます♪◾️名古屋の大手ブランドリユース店購入