ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユサラ ブラック 長財布

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商品詳細
商品名：ルイヴィトンアンプラントポルトフォイユサラマリーヌルージュ長財布ブラックサイズ(約)：縦10.5cm横19cmマチ2cm製造ナンバー：CA4198仕様：カードポケット16フリーポケット4小銭入れ1購入元：グアム数年使用していたので使用感ありますが、状態はとてもいいと思います。ファスナー、ボタン不具合ございません。イニシャル入っておりますので、気をなる方はご遠慮ください。1枚目の写真のもの全てお付けしてお送り致します。
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