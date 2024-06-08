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ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユサラ ブラック 長財布
商品番号 A95060655169
商品名

ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユサラ ブラック 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：ルイヴィトンアンプラントポルトフォイユサラマリーヌルージュ長財布ブラックサイズ(約)：縦10.5cm横19cmマチ2cm製造ナンバー：CA4198仕様：カードポケット16フリーポケット4小銭入れ1購入元：グアム数年使用していたので使用感ありますが、状態はとてもいいと思います。ファスナー、ボタン不具合ございません。イニシャル入っておりますので、気をなる方はご遠慮ください。1枚目の写真のもの全てお付けしてお送り致します。
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