ベルト　TEDMAN スタッズベルト 　レザーベルト ネイビー

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新品購入し１回使用の美品です。ショップ袋と革キーホルダー？お付けします。画像で状態をよく確認してください。本皮革の性質でもともと多少傷があります。バックルの小傷はもともとありました。テッドマンTEDMANスタッズベルトTDSB-700メンズダブルピン型押しレザーベルトネイビーカラー...品番はネイビーですがブラックに見えます素材...本革サイズ36（W90～94㎝普段33-34インチのパンツを着用される方むけ）ベルト幅43mm 厚み約4mm 全長115㎝ベルト穴5穴 ベルト穴の間隔は1インチ(約2.5cm)刻みレザーにはバスケット柄の型押しがほどこされています。美錠(バックル/尾錠)の形は長方形で、鉄製のアンティーク感ある尾錠が使用されています。バックルには、ダブルピン仕様のバックルが採用されています。ベルトの先端部分にはテッドマンが手に持つトライデント(三又槍)を模したスタッズが打ち込まれています。「TDSB-700TEDMANCOWHIDEGENUINELEATHERBELTwithBRUSHEDSTEELBUCKLEandDOUBLEPIN」です。スタッズとジュエルストーンが配されたデザインです。※天然の革を使用しているため、革には多少のキズがございます。予めご了承頂きましたうえ、ご検討、ご購入下さい。素材...本革カラー...ブラック