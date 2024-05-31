ロエベ 長財布　ネイビー　リネン

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ロエベの長財布です。とても落ち着いた色合いとなります。ネイビーよりのブルーです。○サイズ幅…約19cm高さ…約10cmマチ…約2.5cm○仕様外側:ファスナーポケット×1内側:カード入れ×16ファスナー小銭入れ×1ポケット×3○状態目立つキズ汚れ等はありませんが使用に伴いコバのスレやしわはあります。※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。○カラー外側:紺 ネイビーブルー内側:黒 ブラック○素材本革 オールレザーカーフスキン○シリアル061910○付属品専用箱、専用袋、ケアカード○購入先直営店や大手質店で購入したもので全て鑑定済みの確実に正規品になります。万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので評価前に取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます、誠心誠意対応させて頂きます。何卒よろしくお願いします。LOEWEロエベ長財布 折り財布 二つ折り フラップ式ジップ付きリネン エンボス加工アナグラム 型押し 刻印 ロゴ カラー···ブルー財布形···長財布素材···本革